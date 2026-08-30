Argentina tendrá por primera vez el Día de la Mujer Cervecera

La nueva fecha busca reconocer el aporte de las mujeres a la producción y el desarrollo de la cerveza artesanal.

En 2026 se celebrará el sábado 5 de septiembre.

La cerveza artesanal argentina sumará este año una nueva fecha a su calendario con la primera celebración del Día de la Mujer Cervecera, una iniciativa destinada a reconocer el trabajo de las mujeres que participan en distintas áreas de la actividad.

La jornada se llevará adelante cada primer sábado de septiembre y en 2026 tendrá lugar el sábado 5, con propuestas organizadas en cervecerías y espacios gastronómicos de diferentes puntos del país.

La iniciativa busca visibilizar el rol que las mujeres tuvieron desde los orígenes de la elaboración de cerveza y su creciente participación actual en fábricas, laboratorios, emprendimientos, bares y proyectos vinculados con el sector.

La elección de la fecha también tiene un significado especial.

Entre las figuras homenajeadas se encuentra Hildegarda de Bingen, religiosa alemana del siglo XII reconocida por sus aportes y escritos sobre el uso del lúpulo en la elaboración de cerveza. También se recuerda a María Fernández Preisegger, conocida como “La Galle”, una biotecnóloga, docente y ambientalista nacida en Daireaux, considerada una de las pioneras en el desarrollo de cerveza artesanal inclusiva sin TACC.Durante la primera edición habrá cocciones colaborativas, degustaciones, catas guiadas, talleres de elaboración, presentaciones de nuevos estilos y visitas a fábricas y cervecerías.

También se elaboró una cerveza colaborativa estilo Grisette, una variedad de origen europeo caracterizada por su bajo contenido alcohólico, alta carbonatación y notas herbales y cítricas.

La celebración se desarrollará mientras la cerveza artesanal continúa teniendo una fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas.

Según datos de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina, siete de cada diez cervecerías producen menos de 10.000 litros mensuales y el 74% funciona con siete personas o menos, incluidos sus propios socios.

La nueva fecha apunta así a reconocer el trabajo de las mujeres dentro de la industria, promover su participación en espacios técnicos y de liderazgo y celebrar el crecimiento de la cerveza artesanal en Argentina.