Avanza en Diputados bonaerenses un proyecto para reforzar la lucha contra la discriminación

La iniciativa, impulsada por Alexis Guerrera, amplía las categorías contempladas y propone cambios en la forma de acreditar los hechos ante la Justicia. Ahora deberá ser tratada por el Senado provincial.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que busca fortalecer las herramientas para prevenir y sancionar actos de discriminación y facilitar el acceso a la Justicia de las personas afectadas.

La iniciativa fue impulsada por el vicepresidente primero de la Cámara baja bonaerense, Alexis Guerrera, y ahora deberá ser analizada por el Senado provincial para continuar con su tratamiento legislativo.

El proyecto establece un marco específico para la protección del derecho a la igualdad en territorio bonaerense y amplía las categorías que pueden ser consideradas al momento de determinar la existencia de un acto discriminatorio.

Entre ellas se incluyen el color de piel o etnia, origen nacional y social, situación migratoria, lengua o idioma, edad, estado civil, responsabilidades familiares, trabajo u ocupación, discapacidad, condiciones de salud, perfil genético, antecedentes penales y hábitos personales, sociales o culturales.

Uno de los puntos centrales de la propuesta modifica los criterios vinculados con la prueba en los procesos judiciales.

La persona que denuncie un acto discriminatorio deberá acreditar los hechos, mientras que la parte demandada deberá presentar una explicación objetiva y razonable que permita demostrar que su conducta no tuvo carácter discriminatorio.Además, cuando los hechos hayan sido acreditados y la persona denunciante pertenezca a un grupo históricamente discriminado, podrá establecerse una presunción de discriminación.

Esta podrá ser cuestionada si la parte demandada demuestra que su accionar fue legítimo y razonable.

Durante el debate legislativo, Guerrera defendió la necesidad de actualizar las herramientas existentes y sostuvo que la Provincia debe contar con mecanismos que permitan responder de manera efectiva frente a situaciones de discriminación.

El legislador afirmó que el proyecto busca establecer límites frente a conductas de destrato y humillación y planteó la importancia de garantizar condiciones de igualdad para el conjunto de la sociedad bonaerense.