La PFA desarticuló cuatro puntos de venta de drogas en Merlo y detuvo a dos hombres

En el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) a través de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, llevaron adelante un importante operativo en la localidad bonaerense de Merlo, donde fueron desarticulados cuatro puntos vinculados a la comercialización de estupefacientes al menudeo.

El procedimiento fue desarrollado por agentes de la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de esta Institución, tras una investigación iniciada en abril de 2025 a raíz de un oficio judicial.

De esta manera los uniformados lograron establecer la existencia de maniobras vinculadas al narcomenudeo, determinando además la vinculación de los investigados con distintos domicilios, los cuales eran utilizados para el acopio y comercialización en la zona.

A partir de diversas tareas de campo realizadas por los efectivos federales, se reunieron elementos de prueba que permitieron acreditar la presunta comercialización de sustancias estupefacientes. Con estos elementos, el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de la Dra. Laura Mariel Pinto, autorizó la realización de cuatro allanamientos en dichos inmuebles.Como resultado de los procedimientos fueron detenidos dos hombres argentinos y mayores de edad.

Asimismo se secuestraron más de medio kilo de cogollos de marihuana, varias dosis de cocaína listas para su distribución, un revólver calibre .22 largo sin numeración junto a 40 cartuchos del mismo calibre, una balanza digital, tres teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones de interés y diversos recortes utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.

Con info PFA