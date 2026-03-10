El Implante Coclear: la tecnología que permite recuperar la audición y proteger la salud cerebral

A diferencia de los audífonos convencionales, este dispositivo estimula directamente el nervio auditivo. En Argentina, donde nacen hasta 1.200 niños por año con pérdida auditiva, especialistas destacan que el tratamiento temprano es clave para evitar el aislamiento social y el deterioro cognitivo.

La pérdida auditiva afecta a más de 360 millones de personas en el mundo y, solo en Argentina, se estima que unas 500.000 personas presentan dificultades significativas para oír. Ante este escenario, el implante coclear se consolida como la solución definitiva para pacientes con pérdida auditiva severa o profunda que no obtienen beneficios con audífonos tradicionales.

¿Cómo funciona el implante coclear?

A diferencia de un audífono que solo amplifica el sonido, el implante coclear es un dispositivo de alta complejidad que sustituye la función de la cóclea dañada. Su funcionamiento se divide en dos componentes:

Externo: Capta los sonidos del ambiente.Interno: Se coloca mediante una cirugía y transmite impulsos eléctricos directamente al nervio auditivo.El dispositivo se activa aproximadamente un mes después de la intervención, iniciando un proceso de rehabilitación que permite al cerebro volver a percibir y procesar los sonidos.Impacto en el desarrollo y la salud mental

La falta de estímulo auditivo no solo afecta la comunicación, sino que tiene consecuencias directas en la estructura cerebral.

Según la Dra. Liliana Tiberti (M.N. 69.199), especialista en Otología del Hospital Británico:

«Escuchar es mucho más que percibir sonidos. Es una herramienta esencial para el aprendizaje y la interacción social. En adultos mayores, la falta de estimulación auditiva se asocia con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia».

La situación en Argentina

El país tiene una trayectoria histórica en la materia: en 1980 se realizó en el Hospital Británico el primer implante coclear de Latinoamérica. Actualmente, el panorama estadístico refuerza la necesidad de acceso a esta tecnología:

Entre 700 y 1.200 niños nacen cada año con pérdida auditiva en el país.

En recién nacidos que requirieron cuidados intensivos, la incidencia es aún mayor.Se estima que en América Latina hay 5 millones de personas con formas severas de hipoacusia.