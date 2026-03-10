Moreno presentó su nueva App de Turismo para fortalecer la promoción local

_La herramienta digital busca centralizar la información turística del distrito, promover el turismo de cercanía y acompañar el desarrollo económico_

El Municipio de Moreno presentó la nueva App de Turismo Moreno, una plataforma digital diseñada para organizar, visibilizar y potenciar la oferta turística del distrito.

El lanzamiento se realizó en un encuentro con representantes del sector gastronómico y turístico local, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre el Estado y los actores económicos vinculados a la actividad.

La aplicación ya se encuentra disponible para dispositivos Android y iPhone y fue desarrollada como un espacio integral de información para vecinos, vecinas y visitantes. A través de esta herramienta se podrá acceder de manera simple y actualizada a propuestas vinculadas a la naturaleza, la gastronomía, el alojamiento, los circuitos turísticos y la agenda de actividades del partido.

Entre sus principales contenidos, la App de Turismo Moreno reúne el catálogo gastronómico local, circuitos turísticos autoguiados, información sobre el Distrito Ecológico Roggero, opciones de hospedaje, experiencias culturales y recreativas, además de una agenda turística con eventos y actividades que se desarrollan durante todo el año en el distrito.

La plataforma también funcionará como un punto de encuentro para los distintos agentes económicos del sector turístico, permitiendo visibilizar servicios y propuestas que forman parte de la oferta local.

La aplicación se proyecta como un instrumento dinámico, en permanente actualización, que permitirá incorporar nuevos circuitos, servicios y experiencias, acompañando el crecimiento del turismo en el distrito y mejorando la experiencia de quienes eligen Moreno como destino.

Con esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso de consolidar a Moreno como un destino turístico de cercanía y fortalecer al turismo como eje estratégico para el desarrollo económico local.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno