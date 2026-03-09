Este lunes sin clases en la provincia de Buenos Aires por el paro internacional de las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró este domingo, SUTEBA, ATE y gremios municipales, como SITRAM, se pliegan al paro internacional que se realizará el lunes 9 de marzo.

Los auxiliares de las escuelas bonaerenses y del resto del país, enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se sumaran al Paro Internacional Feminista este lunes 9 de marzo. También adhiere el principal gremio docente, SUTEBA. Por lo tanto, la mayoría de las escuelas permanecerán cerradas.

El cierre de las escuelas tiene más que ver con la adhesión de los auxiliares de la educación, representados por la ATE, que con la de los docentes, ya que sólo se plegará uno de los gremios que los representan. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) ya anunció que no tomará parte en la movida. De todas maneras, el SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires) es el sindicato más numeroso, con arriba de 100.000 afiliados.

La medida también afectará el funcionamiento de la municipalidad de Moreno, ya que SITRAM (Sindicato de Trabajadores Municipales) participan de las actividades, principalmente de una marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Está planificada para las 16.30.