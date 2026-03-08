Extraditaron desde España a dos acusados de una salidera bancaria en Moreno: El botín fueron siete millones de pesos

La Policía Federal Argentina extraditó a dos sujetos acusados de participar de una salidera bancaria en Moreno, ocurrida el año pasado. El botín fue exiguo: 7.000.000 de pesos. Hay al menos cuatro prófugos.

El 23 de julio del 2025 se perpetró en pleno centro de Moreno una típica salidera bancaria. Un hombre salió del banco Provincia (el que se conoce como el “nuevo”, sobre avenida Libertador); había retirado 7.000.000 pesos, los cuales guardó en una mochila. Caminó por la vereda de Libertador en sentido al boulevard Evita.

Eran las 12:30 de ese frío miércoles cuando apareció en escena un sujeto, quien le arrebató el bolso en décimas de segundo. Se subió a una moto y junto a un cómplice huyó de la zona. Tenía otros dos compañeros como apoyo, que se movilizaban en auto. Los participantes del asalto se reencontraron en un lavadero de autos ubicado sobre la calle Costa Rica casi esquina Ruta 23 del barrio La Perlita de Moreno Norte.

La investigación del atraco quedó bajo la órbita de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, cuyo titular, el Dr. Federico Soñora, dispuso que la pesquisa la condujera el funcionario David Salvatierra. Con las cámaras de seguridad del banco junto a las de la municipalidad de Moreno y algunas privadas, logró determinar la operatoria, seguir la ruta de escape y el lugar de reunión final.

Dentro de la entidad bancaria, una mujer observaba los movimientos de los clientes. Cuando se percató de que este hombre había retirado una suma significativa de dinero (aunque se presume que no sabía el monto), le hizo una seña (“lo marcó”) a un sujeto que estaba en la vereda. Este advirtió a los motochorros, quienes comenzaron a seguirlo hasta que lo despojaron de la mochila.

Todos los intervinientes fueron identificados. Son seis en total, incluido el coordinador del lavadero, revelaron nuestras fuentes. Soñora pidió al Juzgado de Garantías Nº 2 del Dr. Gabriel Castro los pedidos de captura, nacional e internacional, contra los sospechosos por el delito de “robo agravado por su condición de poblado y en banda”. Castro accedió a la solicitud y fue notificada Interpol, entre otras fuerzas de seguridad.

Casi como una remake de “Atrápame si puedes”, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tom Hanks de principios de siglo, los agentes de la ley determinaron que dos de los acusados (José Augusto y Carlos Saúl Pereyra, hermanos, de 35 y 36 años respectivamente) habían viajado vía aérea a Brasilia. Allí abordaron otro avión que los depositó en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle (Francia), para finalmente arribar a Madrid (España). Los esperaba la Policía Nacional Española. Sobre la cabeza de los Pereyra pesaba una notificación roja de Interpol. Fueron esposados con suma diligencia.

Este lunes 2 de marzo, José Augusto y Carlos Saúl “Cara de Chancho” Pereyra fueron extraditados desde la península ibérica. Arribaron al país y fueron trasladados a la sede de la fiscalía donde fueron indagados por el fiscal Soñora y el Auxiliar Letrado Francisco Lafalcé (reemplazante de Salvatierra, ahora en la fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil). Se negaron a declarar. Siguen detenidos. Intensificaron la búsqueda de los prófugos. Todos están identificados.