La cava de Cuartel V, contaminación e incendios: La respuesta del municipio ante el reclamo de los vecinos

Ante la difusión del video que muestra que el relleno de la cava ubicada en la zona de Cuartel V se incendia periódicamente, la secretaria de Ambiente de la comuna, Daiana Anadón, remitió una serie de mensajes de texto por WhatsApp, además de algunos audios. La funcionaria buscó brindar precisión sobre esta situación que impacta en la salud de los vecinos.

El pasado martes, en horas de la tarde, la vecina Patricia Peña envió unos videos, acompañados de escritos, que grafican una situación que se vive desde hace años en la cava circunscripta a las calles Máximo Paz, Conscripto Bernardi, Luis de Tejeda y Bartolomé Díaz, en el corazón de la localidad morenense de Cuartel V.

El artículo con estos datos fue publicado el miércoles 4 de marzo. Patricia Peña afirmó que “Mariel Fernández hace lo que quiere en Moreno. Lo que es una cava de poda es un basurero. Y además tiran animales muertos”. Hay una imagen (que no incorporamos por el impacto) donde se ven los restos de un caballo. Nosotros sumamos ante esta queja una transmisión en vivo que hicimos en junio del año pasado.

Pasamos varias veces por esa zona, antes y después de junio del 2025, en coberturas periodísticas por otras temáticas. Siempre observamos columnas de humo y personas revolviendo entre los desechos, además del ingreso de camiones. La contaminación afecta directamente a los barrios 5 de Enero, Luján, San Cayetano, 3 de Febrero y 23 de Diciembre.

La repercusión llegó a través de una serie de mensajes enviados por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la municipalidad de Moreno, Daiana Anadón. La funcionaria, dirigente del Movimiento Evita en el partido de Tres de Febrero, llegó en el inicio de la gestión de la intendenta Mariel Fernández y ocupó cargos en Defensa Civil e IMDEL, por ejemplo. Desde hace poco más de un año está al frente de esta repartición.

Anadón arrancó la charla, por cierto muy respetuosa, afirmando que “Ese incendio fue en febrero. Y se apagó dentro de una hora máximo, como siempre que hay un incendio. Vamos y lo apagamos, nosotros en conjunto con bomberos, en algunos casos”. El mensaje de la vecina fue el martes 3 de marzo. Es decir, tres días antes aún transitábamos febrero.

La funcionaria comenzó con la historia de ese sector: “La cava como ya sabrás es un pasivo ambiental generado por la familia Stefani, que son dueños de las tierras. Básicamente se dedicaron a vender tosca y tierra y enriquecerse de esa manera. Sin importarles lo que puede significar en un territorio un pozo de tamaña longitud. Es ilegal hacer eso y genera múltiples complicaciones. La primera de todas es que se generó un basural a cielo abierto.” Más allá de la intervención y la custodia que ejerce el municipio, la tierra aún es propiedad de Stefani.

En ese sentido, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible afirmó: “Ahora bien, como siempre el Estado que brega por el bien común, se termina haciendo cargo de este problema y busca una solución. El método de “cava” ya no es un método viable de disposición de residuos, no se puede enterrar basura. Por disposición de la provincia de Buenos Aires, todas las cavas deben ser rellenadas con los materiales que corresponden, que son residuos áridos y verdes, es decir escombros y podas. Entonces cuando Mariel se hace cargo de Moreno nos planteó eliminar el basural a cielo abierto y empezar a rellenarlo, según el pedido de provincia. Eso es lo que estamos haciendo ahí, solucionando un pasivo ambiental.”

El crecimiento demográfico de la zona también fue motivo de análisis: “Alrededor de ese lugar se armaron barrios populares. Preexistentes a la gestión, obviamente. Si me preguntaras a mí, no hubiera permitido que ese privado haga una cava y hecha la cava no hubiera permitido un barrio alrededor. Pero eso es anterior a nosotros y tenemos que trabajar en las condiciones existentes y reales que tenemos. No podemos mudar todo ese barrio y no podemos dejar de rellenar la cava y dejarla así para que se vuelva a generar un basural. Tenemos que terminar el proceso, que es largo y tiene un montón de complicaciones técnicas por falta de tecnología millonaria”.

Anadón reveló que se buscó financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero se encontraron con un escollo insalvable: “Te agrego una cosa sobre esto, presentamos un proyecto para obtener tecnología más eficiente para manejar el tratamiento de áridos y verdes y no pudimos obtenerlo porque Stefani no nos brindó su firma como propietario de la tierra. Es decir, no solo generó el pasivo ambiental sino que tampoco colabora con ayudar a mejorar el sistema que está resolviendo el problema que él generó”.

“Sobre la combustión se da constantemente porque en cualquier espacio que vos juntes ramas y escombros se va a generar una combustión natural, es algo químico. No se puede evitar. Acá estamos hablando de metros y metros hacia abajo de ramas, que se apilan y se procesan para rellenar. Se va a prender fuego y nosotros tratamos de apagarlo lo más rápido posible y siempre”. En este punto, la funcionaria mencionó (en un audio) que Bomberos Voluntarios de Moreno tenían un informe al respecto. Consultadas nuestras fuentes en la institución desmintieron la existencia de tal reporte, pero sí que los incendios se generan, en su mayoría, por causas naturales.

En ese sentido, Anadón fue categórica: “Es mentira que quemamos basura. No utilizamos esa técnica. En primer lugar trabajamos con volquetes de áridos y poda. Se los revisa antes de ingresar para verificar que no traigan basura sino solo áridos limpios. Ya dentro de la cava supervisamos antes de que descargue nuevamente para no tener basura. El conjunto de carreros, que por ser del barrio, y por necesidad y costumbre entra a la cava a buscar residuos, fue ordenado en un grupo de trabajo y nos ayudan a limpiar y ordenar. Es decir, nosotros no permitimos basura en la cava, si por algún desperfecto del sistema hubiera, la levantamos y la llevamos al CEAMSE. Los incendios son por combustión natural. Controlamos a los volqueteros y controlamos a los carreros. Nos hacemos cargo de los pasivos ambientales anteriores a nosotros. Nos hacemos cargo de todo”. En las imágenes que registramos cada vez que pasamos por el lugar, se ve algunos montículos de basura inorgánica. Incluso personas (algunas menores de edad) que buscan entre los desechos elementos que puedan ser comercializados. Si no los hubiera, no revisarían.

“¿Qué más pretenden? Si no hubiéramos generado este sistema, toda la poda y los escombros de Moreno estarían tirados por todos lados. Habría un basural a cielo abierto en la cava y se incendiaría también pero generaría humo tóxico por basura”, cuestiona Anadón y considera que “Yo entiendo que la queja de los vecinos es porque viven ahí y es una situación que cansa. Pero la realidad es que la única solución es seguir rellenando el terreno hasta terminar. No hay otro camino responsable más que ese”. También es cierto que el ahorro económico para las arcas municipales es importante, ya que evitan llevar al CEAMSE esos desechos.

La crítica al trabajo periodístico fue parte del descargo: “Entonces cuando publican notas así, donde parece que nosotros estamos dejando que pase cualquier cosa o nos hacen cargo de los incendios, realmente no entiendo qué pretenden, si nos estamos haciendo cargo de todo y como corresponde”. La respuesta: Pretendemos hacer nuestra tarea como medio de comunicación. Reflejar los problemas y necesidades de la comunidad.

Finalmente refiere que: “Aún en esta etapa cuando no contamos con ningún apoyo de fondos del Estado nacional”.

A través de audios por el mismo servicio de mensajería, Anadón afirmó que la comuna mantiene contacto con los vecinos para informarles sobre la situación general. Aseguró que el humo que proviene de esta combustión química natural no es tóxico: “molesta y va a seguir molestando”, dijo in voce. Que trabajan para rellenar ese pasivo ambiental. Manifestó que existe un convenio con Stefani en ese sentido, también anterior a la gestión de Mariel Fernández. La pregunta obligada es ¿después de la inversión que realiza el municipio, con dinero de los contribuyentes, Stefani seguirá con la propiedad del predio? ¿O habrá algún tipo de compensación? Habrá más repercusiones para este boletín, sin dudas.