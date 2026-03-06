Moreno recibe el festival “Volar x Volar” con aviones a escala y recreación de combates históricos

El partido de Moreno será sede del festival “Volar x Volar”, un encuentro dedicado a la aviación recreativa y al aeromodelismo que contará con exhibiciones de aviones radiocontrolados y recreaciones aéreas inspiradas en la Segunda Guerra Mundial. El evento se realizará el sábado 7 y domingo 8 de marzo desde las 10.30, con entrada libre y gratuita, en el predio del Centro Aeromodelista del Oeste, ubicado a orillas del Dique Roggero.

Durante ambas jornadas el público podrá disfrutar de demostraciones de distintas categorías de aeromodelismo, entre ellas aviones acrobáticos, jets a escala, planeadores y modelos clásicos. También se presentará la modalidad U-Control, una técnica tradicional en la que el piloto dirige la aeronave mediante cables mientras gira en círculo sobre una pista especial.

El encuentro tendrá alcance federal, con la participación de pilotos y aficionados de distintos puntos del país, incluidos representantes de clubes de Esperanza (Santa Fe), Pergamino y de instituciones del Área Metropolitana de Buenos Aires como Newbery y Pucará.Uno de los momentos centrales del festival se realizará el domingo cerca de las 16, con el espectáculo “Los pájaros de guerra”, una recreación aérea con aviones a escala que simularán combates de la Segunda Guerra Mundial mediante maniobras coreografiadas, efectos sonoros y explosiones simuladas.

Además de los modelos radiocontrolados, el cielo del predio contará con pasadas de aeronaves tripuladas y parapentes. El evento también dispondrá de servicio de buffet con comidas y bebidas, y desde la organización recomendaron llevar reposeras para disfrutar del espectáculo en los espacios verdes que rodean la pista.

El festival también servirá como espacio de difusión del aeromodelismo, ya que quienes estén interesados en iniciarse en la actividad podrán acercarse a conocerla.

El Centro Aeromodelista del Oeste ofrece enseñanza gratuita para nuevos socios que deseen aprender y adquirir su propio equipo de vuelo.

Foto CADO