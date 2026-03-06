Los osos pardos “Gordo” y “Florencia” y la tigresa “Flora” del ex zoo de Luján fueron trasladados a santuarios en Europa

La Subsecretaría de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, junto a la organización internacional de bienestar animal Four Paws, finalizó con éxito la reubicación de los primeros animales que permanecían en el ex zoológico de Luján.

Los osos pardos Gordo y Florencia llegaron el 24 de febrero al Bear Sanctuary Belitsa, en Bulgaria, en una gestión conjunta con la Fondation Brigitte Bardot. En tanto, la tigresa Flora fue trasladada al Felida Big Cat Sanctuary, en los Países Bajos, donde recibirá cuidados especializados de por vida.

El traslado se concretó luego de una evaluación veterinaria realizada en noviembre de 2025, que determinó que los tres ejemplares requerían atención médica urgente. Mientras tanto, la Subsecretaría de Ambiente continúa trabajando en el rescate de más de 60 grandes felinos que aún permanecen en el antiguo zoológico de Luján.

Florencia, de 17 años; Gordo, de 16; y la tigresa Flora, de 10 años, partieron de Argentina el 23 de febrero en un vuelo especialmente preparado para su traslado.

Desde los santuarios indicaron que la reubicación permitirá que los animales comiencen a recuperarse tanto física como mentalmente, tras haber vivido durante años en condiciones inadecuadas en el ex zoológico de Luján, cerrado desde 2020. Los equipos de Bear Sanctuary Belitsa y Felida Big Cat Sanctuary recibieron a los ejemplares y continuarán brindándoles cuidados personalizados.

Especialistas de Four Paws estarán a cargo de su atención en ambos santuarios, con planes individuales adaptados a la historia y las condiciones de cada animal, con el objetivo de favorecer su recuperación y permitirles desarrollar comportamientos naturales que no habían podido expresar durante su prolongado confinamiento.