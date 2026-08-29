El intendente Mauro García participó de la presentación del Plan Provincial de Prevención y Mitigación del «Super Niño»

«En el día de ayer, el Intendente municipal Dr. Mauro García participó de la presentación del Plan Provincial de Políticas de Prevención y Mitigación del fenómeno del «Súper Niño», encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dr. Axel Kicillof, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno.

La iniciativa contempla una inversión provincial superior a los $2,3 billones destinada a fortalecer las políticas de prevención, monitoreo, infraestructura y respuesta ante posibles eventos climáticos extremos.

Durante el encuentro también se anunció la conformación de una mesa interministerial que permitirá profundizar la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno bonaerense y los 135 municipios, con el objetivo de diseñar planes de contingencia y fortalecer la capacidad de anticipación y respuesta en cada territorio.

El plan incluye acciones de monitoreo hidrometeorológico, sistemas de alerta, limpieza y mantenimiento de cursos de agua, obras hidráulicas, fortalecimiento de los sistemas de emergencia y asistencia a las comunidades.

Entre las medidas previstas se encuentra también la ampliación de estaciones meteorológicas, sensores de nivel y herramientas destinadas al monitoreo y la gestión del riesgo.

De la presentación participaron los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Seguridad, Javier Alonso; y de Ambiente, Daniela Vilar, junto a funcionarios provinciales e intendentes e intendentas de distintos distritos bonaerenses.

La participación de General Rodríguez en este encuentro se enmarca en las acciones que el Municipio viene desarrollando para fortalecer la prevención y prepararse frente a posibles fenómenos meteorológicos de gran intensidad.

En ese sentido, recientemente el Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la declaración de la Emergencia Hídrica y Climática y la creación de la Mesa Municipal de Prevención y Gestión Integral del Riesgo.

De esta manera, el Municipio continúa articulando con la Provincia para avanzar en políticas de prevención, planificación y coordinación que permitan estar mejor preparados y brindar una respuesta rápida y organizada ante posibles emergencias climáticas.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno