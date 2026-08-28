Finalizó la Expo Industria Moreno 2026 con más de 1700 entrevistas de negocios

_La 5ta edición reunió a industrias, empresas, instituciones y actores vinculados al desarrollo productivo del distrito. La Ronda de Negocios contó con 216 empresas inscriptas, 31 mesas de trabajo y permitió concretar negocios entre participantes_

Durante dos jornadas intensivas, el Parque Industrial Municipal II llevó adelante la quinta edición de la Expo Industria Moreno 2026, un encuentro destinado a exhibir el crecimiento de la industria local, fortalecer la vinculación entre las industrias, empresas de servicios y actores productivos, además de promover nuevas oportunidades de negocios, el desarrollo de proveedores y la generación de vínculos entre empresas, instituciones y organismos.

La agenda de actividades incluyó la 13. ° edición de la Ronda de Negocios Multisectorial Moreno, un espacio que favoreció el encuentro entre empresas, proveedores y potenciales compradores, que contó con más de 200 empresas inscriptas y 1725 entrevistas de negocios, con un promedio de 11 entrevistas por empresa. La jornada contó con 31 mesas de trabajo y un 21% de las empresas participantes logró cerrar negocios durante la ronda.

Al respeto, la jefa comunal destacó: “En un momento muy difícil para la industria y para las PyMES de nuestro país, celebramos poder encontrarnos una vez más para acompañarnos, generar nuevos vínculos y seguir promoviendo el trabajo y la producción”, y agregó: “Nosotros elegimos defender un país con trabajo, con producción, con ciencia y tecnología, con universidades que formen a nuestras chicas y chicos y con una industria que genere valor y oportunidades.

Gracias CAME por acompañarnos, y especialmente a cada PyME y a cada empresa por el enorme esfuerzo que hacen todos los días para sostener sus proyectos”.

Asimismo, Fernández, expresó: “Celebramos que el 80% de las ultimas 52 hectáreas que adquirimos para el Parque Industrial Moreno ya están comprometidas, una muestra de que muchas industrias siguen confiando y apostando en nuestro municipio”, y concluyó: “Desde nuestro gobierno municipal siempre estamos cerca porque creemos que cuando nos acompañamos y trabajamos codo a codo, podemos construir una comunidad y un país que incluya a todas y todos”.

La Expo también contó con una propuesta abierta al público general para conocer el entramado productivo local y las capacidades de las empresas radicadas en el distrito. De manera complementaria, se realizó una Ronda de Negocios para el Desarrollo de Proveedores con Grupo L, la cual juntó alrededor de 30 empresas locales.

Un formato distinto permitió vincular empresas locales y regionales con la compañía para promover la incorporación de nuevos proveedores a sus cadenas de valor y fortalecer el entramado productivo local.

También se desarrolló una charla informativa sobre Oportunidades Argentina–Congo, a cargo del presidente Ntao Mwanga y la directora ejecutiva Laura Medina, de la Cámara de Comercio Argentino-RDCongoleña.

En este marco se presentó una muestra parcial del Censo Industrial del Distrito, con los primeros resultados y datos destacados del relevamiento realizado.

Además, se entregaron reconocimientos a industriales y empresarios locales por su trayectoria, compromiso, aporte al desarrollo productivo y contribución a la comunidad.

La Expo Industria Moreno 2026 constituyó un espacio de encuentro y articulación que reunió a distintos actores del sector productivo y reafirmó el compromiso del Municipio con el desarrollo industrial, la inversión, la generación de empleo y el fortalecimiento de las cadenas de valor locales.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno