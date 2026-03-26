El intendente Mauro García recibió a deportistas locales seleccionados para los Juegos Panamericanos Universitarios

El intendente municipal, Mauro García, encabezó un encuentro con destacados atletas del distrito que han sido seleccionados para competir en los próximos Juegos Panamericanos Universitarios en la disciplina de atletismo.

La recepción oficial contó con la participación de Male Bustamante, Nicolás Patron y Juan Ignacio Brady. Durante la reunión, los deportistas compartieron detalles de su preparación y el desafío que representa integrar la delegación nacional en este certamen internacional.

Desde el municipio se resaltó el orgullo y el esfuerzo de los jóvenes, subrayando que su dedicación diaria es una fuente de inspiración para la comunidad.

Al concluir la jornada, el Jefe Comunal y las autoridades presentes expresaron sus mejores deseos para el desempeño de los tres representantes en las competencias venideras.

Municipalidad de General Rodríguez