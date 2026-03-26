Explosión en Mariano Acosta: fue operado el joven que resultó herido

El joven Thiago Vera, de 18 años, fue operado luego de haber resultado gravemente herido durante la explosión de un depósito de garrafas ocurrida en la localidad de Mariano Acosta.

El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital Municipal Eva Perón de Merlo, donde permanecía internado.

De acuerdo con la información disponible, el joven había sufrido un fuerte golpe en la cabeza, por lo que su estado de salud fue considerado delicado al momento de la intervención quirúrgica, a la que ingresó alrededor de las 13 horas.

En el mismo hecho también resultaron heridos Víctor Hugo Tuller, Diego Hernán Robledo y Oscar Raúl Cross, trabajadores del lugar, quienes sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado.

Los tres permanecieron internados en terapia intensiva en el mismo centro de salud como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

El siniestro se produjo cuando una pava eléctrica fue conectada cerca de uno de los tanques que presentaba una pérdida, lo que habría desencadenado la explosión.