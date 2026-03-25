General Rodríguez: vigilia por los 50 años del último golpe cívico-militar

El lunes 23 de marzo se llevó a cabo la vigilia en conmemoración de los 50 años del último golpe de Estado cívico-militar, en un encuentro cargado de memoria, reflexión y expresiones artísticas.

La actividad comenzó a las 20 horas con la presentación de la Orquesta Municipal, que interpretó en vivo junto a los cantantes Agustina Lombardo y Benjamín Calabrese reconocidas canciones como La Cigarra, La Memoria y Cinco Siglos Igual.

Luego, se presentó el grupo de lectura “Bajo la Parra”, perteneciente al taller municipal de poesía, quienes compartieron textos en el marco de la jornada. Más tarde, se sumaron las interpretaciones musicales de Matías Cardozo y Malena Noguer, quienes interpretaron Los Dinosaurios, de Charly García, y Preguntá vos chacarera, de Verónica Condomí.

Durante la vigilia también se llevó adelante una entrevista a Loli Segovia, integrante de la organización H.I.J.O.S., realizada por Mirna Santillán, en la que se abordó el programa “Lugares con Memoria”, una iniciativa municipal que reconoce espacios emblemáticos de la ciudad vinculados a la memoria colectiva.Asimismo, se presentó el programa “Un pañuelo para tu barrio”, impulsado por Gonzalo Fernández, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la construcción de memoria en el territorio.

La jornada continuó con la lectura de un documento institucional y culminó con el descubrimiento de una placa conmemorativa con los nombres de los detenidos desaparecidos de General Rodríguez, acto del que participaron el intendente municipal Mauro García, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante Silvia Figueiras, la secretaria de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos Mariana Galván y el director de Derechos Humanos Nicolás De Luca.

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, manteniendo viva la historia y el reconocimiento a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez