El Municipio de General Rodríguez amplió la oferta educativa

Esta semana comenzó a dictarse la Diplomatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria en la Casa de las Culturas de General Rodríguez.

Es una iniciativa llevada adelante a partir de un convenio firmado entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de Luján.

Se trata de una nueva propuesta que se compone de 6 módulos con encuentros presenciales, salidas al territorio y actividades prácticas a campo con el objetivo de promover nuevas pautas y conocimientos en materia de sistemas agroalimentarios.

Municipalidad de General Rodríguez