General Rodríguez: Cinco detenidos por narcotráfico, una entradera y un motochorro en el fin de semana



En un trabajo articulado entre la Secretaría de Justicia y Política Criminal del Municipio, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina y la Justicia, se logró la detención de distintos delincuentes en nuestra ciudad.



Uno de ellos circulaba en una moto robada que pudo ser recuperada.

Dos sujetos fueron detenidos tras ingresar a una vivienda en el barrio Parque Irigoyen, luego de una rápida investigación realizada por la DDI local en la ciudad de Tigre.

Por último, en dos allanamientos efectuados en el barrio La Fraternidad se secuestraron cocaína, marihuana, casi 10 millones de pesos, balanzas de precisión y diversas armas de fuego, quedando los dos imputados detenidos.



Estas acciones reflejan el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta entre el Municipio, las fuerzas de seguridad y la Justicia para enfrentar al delito y llevar más seguridad a los vecinos y vecinas de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez