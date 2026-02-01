El Municipio de Luján realiza tareas de limpieza en instituciones educativas

En el marco del receso de verano y con el objetivo de brindarles a las niñas, niños y jóvenes espacios de aprendizaje en óptimas condiciones, el Municipio de Luján junto al Consejo Escolar ejecuta trabajos de limpieza en diversas instituciones educativas del distrito.

La iniciativa contempla limpieza profunda, tareas de parquización, higiene y desinfección de tanques de agua.

Cabe destacar que los trabajos se llevan a cabo durante todo el año, aprovechando los recesos escolares para aquellas tareas que son más complejas o tienen una mayor duración.

En este sentido, siguiendo un cronograma de trabajo, las instituciones intervenidas hasta el momento son la Escuela Normal, la Escuela Comercial, la Escuela Secundaria N° 20, la Escuela Primaria N° 29, la Escuela Primaria N° 7, la Escuela N° 14 y el Jardín N° 901.Teniendo en cuenta el inicio del ciclo lectivo 2026, en los próximos días se prevé continuar con las tareas hasta alcanzar la totalidad de instituciones educativas del partido.

