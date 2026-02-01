Mantenimiento y reposición del arbolado urbano en General Rodríguez

La Dirección de Política Ambiental de la Municipalidad de General Rodríguez llevó a cabo hoy por la mañana una jornada de mantenimiento y reposición del arbolado urbano en la calle Intendente Pedro Whelan.

Este tipo de acciones se enmarcan dentro de las iniciativas del municipio para el cuidado y la conservación del medio ambiente, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, así como embellecer los espacios públicos de la ciudad.

El trabajo realizado incluyó la poda y reposición de especies arbóreas, como parte de un plan que se ejecuta de forma constante para asegurar el buen estado del arbolado urbano y promover un entorno más saludable para la comunidad.

Con estas actividades, la municipalidad reafirma su compromiso con la preservación del entorno natural y la mejora continua de los espacios públicos de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez