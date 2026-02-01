Sociedad

Jornada integral en el barrio Villa Vengochea

01
Feb

En el barrio Villa Vengochea se llevó adelante una jornada integral de trabajo con el objetivo de mejorar el entorno urbano y los espacios comunes del barrio.

Las tareas incluyeron el recambio de luminarias, trabajos de arreglo y mantenimiento de calles, limpieza de espacios públicos y acciones de forestación, apuntando a fortalecer el cuidado del ambiente y mejorar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos.

Este tipo de intervenciones integrales permiten abordar distintas necesidades del barrio en una misma jornada, promoviendo espacios más seguros, ordenados y verdes para la comunidad.

