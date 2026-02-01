Jornada integral en el barrio Villa Vengochea

En el barrio Villa Vengochea se llevó adelante una jornada integral de trabajo con el objetivo de mejorar el entorno urbano y los espacios comunes del barrio.

Las tareas incluyeron el recambio de luminarias, trabajos de arreglo y mantenimiento de calles, limpieza de espacios públicos y acciones de forestación, apuntando a fortalecer el cuidado del ambiente y mejorar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos.

Este tipo de intervenciones integrales permiten abordar distintas necesidades del barrio en una misma jornada, promoviendo espacios más seguros, ordenados y verdes para la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez