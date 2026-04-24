El negocio del miedo: Cayó la banda que prestaba dinero y cobraba con secuestros

En el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad Nacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización criminal dedicada a la usura y al secuestro extorsivo y detuvo a dos mujeres y a un hombre.

La estructura estaba integrada por personas que se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de vecinos de bajos recursos, principalmente de los barrios Villa Melo, Loyola y La Rana, a quienes les otorgaban préstamos con intereses desproporcionados.

Ante el incumplimiento de los pagos, las víctimas eran privadas de su libertad para exigir rescates a sus familiares.La investigación se inició el pasado 11 de abril, a partir de una denuncia por secuestro extorsivo recibida a través del 911.

De inmediato, la Fiscalía Federal N° 2 de San Isidro, a cargo del Dr. Rodolfo Fernando Domínguez, con intervención del auxiliar fiscal Facundo Bahit, dio participación al Departamento Antisecuestros Sur de la PFA, cuyos especialistas asistieron al denunciante durante las negociaciones.

Tras diversas comunicaciones, se acordó el pago de un rescate por un millón quinientos mil pesos, que debía concretarse en la localidad de Villa Maipú, partido de San Martín.

La víctima se presentó en el lugar con el dinero, pero no se registró la presencia de los captores para retirarlo.

No obstante, fue liberada horas después.Posteriormente, los investigadores lograron reconstruir la maniobra y determinar que el secuestro estaba vinculado a una deuda que la víctima mantenía con una pareja de prestamistas de Villa Melo.

Al no poder afrontar las cuotas pactadas, fue convocada bajo engaño a una supuesta reunión para regularizar la situación, instancia en la que fue privada de su libertad.Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado, Secretaría N° 2 del Dr. Juan Cruz Schillizzi, ordenó allanamientos en domicilios ubicados en Villa Ballester y Vicente López.Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos los tres involucrados.

Asimismo, se constató que uno de los inmuebles, ubicado en Villa Melo, funcionaba como lugar de cautiverio. Durante los operativos se secuestraron seis teléfonos celulares, dos tarjetas de débito, un dispositivo de almacenamiento digital, el vehículo utilizado en el hecho y otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente en el marco de la investigación.

Con info PFA