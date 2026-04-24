Endometriosis: destacan la importancia del diagnóstico temprano y su impacto en la fertilidad

La endometriosis es una enfermedad caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrial fuera del útero, lo que puede generar inflamación crónica, dolor pélvico y afectar la fertilidad.

Sus manifestaciones varían ampliamente, desde casos sin síntomas hasta cuadros con dolor intenso que impactan en la calidad de vida.

De acuerdo con estudios recientes, entre el 30% y el 50% de las mujeres con esta condición pueden presentar dificultades para lograr un embarazo de forma natural. Sin embargo, entre el 50% y el 70% consigue concebir sin complicaciones.

Factores como la edad, el grado de la enfermedad y el estado de la reserva ovárica influyen en estas probabilidades. En los casos en que no se logra el embarazo, las técnicas de reproducción asistida constituyen alternativas terapéuticas efectivas.

Especialistas señalan que la detección temprana es clave para preservar la fertilidad y evitar daños en los órganos reproductivos.

En ese sentido, el enfoque actual promueve un diagnóstico clínico más temprano y menos invasivo, basado en la evaluación integral de la paciente, el examen físico y estudios por imágenes como la ecografía transvaginal y la resonancia magnética.

Este cambio de paradigma permite reducir intervenciones innecesarias, acortar los tiempos de diagnóstico y avanzar hacia tratamientos personalizados.

Asimismo, se destaca que el dolor menstrual intenso no debe considerarse normal y requiere una consulta médica oportuna.