El oficialismo lo confirmó: El Fondo Educativo no se utiliza en su totalidad para obras en escuelas

Más allá de ser uno de los principales caballitos de batalla de la intendenta municipal Mariel Fernández en sus discursos públicos, el Fondo Educativo que percibe el municipio desde el gobierno provincial, no se utiliza en su integridad en la reparación de estructuras edilicias. La jefa comunal declara que esa partida se invierte en distintas obras en los establecimientos educativos pero a lo largo de su mandato se construyó la nueva sede del Concejo Escolar (en el terreno en disputa con la Universidad Nacional de Moreno) y en el programa “Moreno Lee y Escribe), a modo de ejemplo. En este caso, la concejal Magalí La Torre del oficialista Fuerza Patria explicó cómo se usa el Fondo Educativo. Fue en el marco de la sesión desarrollada este lunes por la rendición de cuentas de la comuna, finalmente aprobada.