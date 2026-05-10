Sociedad

General Rodríguez: La Dra. Graciela Maffia recibió el “Corazón de la Ciudad” por sus 50 años de trayectoria

Posted on by rodrigos
10
May

El Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez llevó adelante una velada artística en la que también se realizó la entrega del “Corazón de la Ciudad”, un reconocimiento destinado a destacar el compromiso y la trayectoria de vecinos que dejaron una huella en la comunidad.

En esta oportunidad, la distinción fue otorgada a la Dra. Graciela Maffia, en reconocimiento a sus 50 años de trayectoria como médica odontóloga en nuestra ciudad, acompañando y cuidando la salud de generaciones de rodriguenses.

La jornada contó con la presencia del intendente municipal Mauro García y de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras, junto a autoridades, vecinos y representantes de la comunidad.

Durante el encuentro se compartió una noche marcada por el arte, el reconocimiento y la valoración de quienes, a través de su labor y dedicación, contribuyen al crecimiento y bienestar de General Rodríguez.

Desde el HCD destacaron la importancia de reconocer a profesionales que, con vocación y compromiso, forman parte de la historia y la identidad de la ciudad.

Municipalidad de General Rodríguez