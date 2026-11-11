El papa León XIV se despide de la Argentina: visitará la cárcel de Devoto y celebrará una misa en Luján

El Pontífice recorrerá este miércoles el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y luego encabezará una celebración religiosa en la Basílica de Luján. Por la tarde partirá rumbo a Perú para continuar su gira por Sudamérica.

El papa León XIV tendrá este miércoles sus últimas actividades en la Argentina, en una jornada que incluirá una visita a la cárcel de Devoto, una misa en la Basílica de Luján y una ceremonia oficial de despedida en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

La agenda comenzará a las 8 con la llegada del Pontífice al Complejo Penitenciario Federal de Devoto, dependiente del Servicio Penitenciario Federal.

Luego se trasladará hacia el oeste del conurbano bonaerense para participar de una celebración religiosa en Luján, prevista para las 10.

La misa tendrá lugar en la Basílica y será uno de los principales acontecimientos de la jornada.

Para recibir al Papa se organizó un importante operativo de seguridad y circulación, que contempla tanto el recorrido del papamóvil como los accesos a la ciudad.

El vehículo oficial ingresará por la rotonda ubicada sobre el Acceso Oeste y avanzará hasta la Plaza Belgrano.

A lo largo de ese trayecto se instalarán vallas para que los fieles puedan acercarse y observar el paso de León XIV.

El dispositivo de seguridad contará con entre 12.000 y 15.000 efectivos de la Policía Federal y la Policía Bonaerense, que estarán afectados a tareas de prevención, control y vigilancia en distintos puntos.La jornada también tendrá restricciones para el tránsito.

El Acceso Oeste permanecerá cerrado en ambos sentidos desde la avenida General Paz hasta Luján. Como alternativa, los conductores podrán utilizar la antigua traza de la Ruta Nacional 7.

La organización de la misa está a cargo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que estima una convocatoria de entre uno y dos millones de fieles.

El gobernador Axel Kicillof participará de la ceremonia y convocó a gobernadores, intendentes y dirigentes de distintos espacios políticos.

En representación del Gobierno nacional está prevista la presencia del canciller Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.

En tanto, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no asistirán a la celebración en Luján.

Ambos participarán de la ceremonia oficial de despedida del Pontífice en el aeropuerto de Ezeiza, prevista para las 13.30.Una vez concluida su agenda en el país, León XIV partirá a las 14 rumbo a Perú, donde continuará su gira por Sudamérica.

El viaje marcará el cierre de su visita pastoral a la Argentina.

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