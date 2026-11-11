Expectativa y vigilia en Luján por la última misa del papa León XIV en Argentina

Miles de peregrinos ya acampan en los alrededores de la Basílica para participar de la celebración que encabezará el Pontífice este miércoles 11 de noviembre, en el cierre de su visita pastoral al país. Se espera una convocatoria de hasta cuatro millones de fieles.

La ciudad de Luján se convirtió en el centro de la devoción popular con una multitudinaria vigilia en las inmediaciones de la Basílica, donde miles de personas pasarán la noche a la espera de la última misa que el papa León XIV encabezará en la Argentina.

Desde las primeras horas de la tarde de este martes, familias, delegaciones parroquiales y grupos de jóvenes de distintas diócesis del país y de naciones vecinas llegaron al santuario para instalarse en los Patios de la Basílica y en la denominada «Zona 0», habilitada por las autoridades municipales desde las 16.

El lugar se transformó en un campamento de peregrinos, con carpas, reposeras, mantas y termos de mate.

Durante la jornada también hubo cantos, rezos y distintas propuestas artísticas y religiosas en el escenario principal, entre ellas las presentaciones de Filocalia, Los Hermanos Menta, Daniel Poli y Los Campedrinos.

El cierre estuvo a cargo de Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto.Entre los momentos destacados de la jornada se encontraron el paso de la Virgen Peregrina y la transmisión del mensaje del Papa a los jóvenes desde el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La programación continuará durante las primeras horas de este miércoles 11 de noviembre con las presentaciones del Ballet Sumampa y del músico Luciano Pereyra, además de la transmisión de la visita que León XIV realizará al Complejo Penitenciario Federal de Devoto.Luego, la imagen original de la Virgen de Luján será trasladada desde su camarín, en el altar mayor, hasta el atrio exterior de la Basílica, donde presidirá la celebración eucarística.

El arribo del Pontífice está previsto poco antes de las 10. Desde el acceso a la ciudad, recorrerá la avenida principal a bordo del papamóvil para saludar a los peregrinos antes de encabezar la Santa Misa junto al episcopado argentino.

La celebración contará con el acompañamiento del Coro Municipal de Cámara «Ernesto Storani».

La misa marcará el cierre de la visita pastoral de León XIV a la Argentina, antes de su partida desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira sudamericana.

Ante la magnitud de la convocatoria, la Provincia de Buenos Aires y el municipio desplegaron un operativo especial de seguridad y asistencia sanitaria, con la participación de más de 1.500 voluntarios, además de un esquema coordinado de transporte público.

En ese marco, las líneas de colectivos 500, 501, 502 y 503 adaptaron sus recorridos para acercar a los asistentes hasta el cruce de las rutas 192 y 7, con prioridad para las personas con movilidad reducida y conexiones con los ferrocarriles San Martín y Sarmiento.

Desde ese punto, los peregrinos deberán continuar a pie hasta el santuario.