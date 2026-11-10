La cárcel y la alcaldía de Cuartel V, con obras casi paralizadas y sin datos sobre la finalización

La construcción de la unidad penal y la alcaldía del barrio El Vergel, en la localidad morenense de Cuartel V, atraviesa un escenario de incertidumbre. Mientras la Provincia sostiene el financiamiento de la cárcel tras el retiro de los fondos nacionales, la alcaldía permanece frenada por problemas de la empresa contratista. Tampoco se sabe si la terminación de ambas obras estará contemplada en el Presupuesto bonaerense 2027.

La construcción de la cárcel y la alcaldía del barrio El Vergel, en Cuartel V, continúa sin una fecha cierta de finalización. Las obras, anunciadas como parte de la infraestructura penitenciaria destinada a ampliar la capacidad de alojamiento de detenidos, se encuentran prácticamente paralizadas, aunque con situaciones diferentes para cada emprendimiento. Está ubicadas sobre la Avenida San Fernando, a la altura de la calle Galicia.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, respondió una consulta de Semanario Actualidad por WhatsApp el 21 de agosto y distinguió el estado de los dos proyectos.

“La unidad penal estamos avanzando, lento pero no se frena. La alcaldía sí está frenada por problemas de la empresa, además de los fondos que debe Nación”, expresó el funcionario.

La declaración confirma las dificultades que atraviesan los trabajos. La construcción de la unidad penal continúa, según Mena, aunque a un ritmo lento. En cambio, la alcaldía permanece detenida por inconvenientes vinculados con la empresa contratista y la falta de fondos nacionales.

El financiamiento, una de las claves

Las obras habían sido impulsadas con financiamiento nacional, pero la interrupción de esos recursos afectó su desarrollo. Frente a esa situación, la Provincia asumió el sostenimiento económico de la construcción de la unidad penal, aunque el avance continúa siendo limitado.

La alcaldía, por su parte, enfrenta un escenario más complejo, ya que a los problemas financieros se suman las dificultades de la empresa responsable de los trabajos.

Semanario Actualidad informó sobre el desarrollo de ambos emprendimientos en publicaciones anteriores, entre ellas una nota del 27 de julio de 2023, cuando se detallaron las características de los proyectos y sus capacidades previstas: 990 plazas para la unidad penal y 300 para la alcaldía.

El diseño original de la alcaidía contempla un edificio con 156 celdas distribuidas en 3 módulos de dos niveles (con 4 pabellones cada uno), con una capacidad proyectada de aproximadamente 300 plazas de alojamiento. En tanto la cárcel tiene 36.612 m² cubiertos, Organizada bajo el sistema arquitectónico de doble peine, lo que optimiza la circulación y el control interno. Está diseñada para albergar a 996 personas privadas de la libertad en 256 celdas.

Las obras comenzaron en diciembre del 2022, en el caso de la alcaidía, y a finales de febrero del 2023 para la cárcel.

Incertidumbre por el Presupuesto 2027

A la situación de las obras se suma otra incógnita: todavía no se conoce el proyecto de Presupuesto 2027 que debe presentar el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ante la Legislatura.

Por lo tanto, no es posible determinar si la terminación de la cárcel y la alcaldía de El Vergel está contemplada en las partidas previstas para el próximo año. Hasta que se conozca el texto del proyecto presupuestario, no hay elementos para afirmar que ambas obras cuentan con los recursos necesarios para completarse durante 2027.

La falta de precisiones sobre el financiamiento y los plazos mantiene abierta la incertidumbre respecto de cuándo podrán finalizarse los dos emprendimientos.

Mientras tanto, el barrio El Vergel sigue esperando que se concreten obras cuya ejecución se prolonga y cuyo futuro inmediato depende de la disponibilidad de recursos y de la resolución de los problemas que afectan a la construcción. La comunidad demanda, además, mejoras en la infraestructura en la zona.