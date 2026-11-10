Un clásico en Moreno Sur: la esquina de Julián Álvarez y San Luis, destrozada

Pasan los años, pasan los gobiernos municipales y la esquina de las calles Julián Álvarez y San Luis continúa igual. Límite entre los barrios Aurora y Rififí en Moreno Sur, fue reparada varias veces, pero siempre con obras superficiales que, en un lapso corto, comienza con un rápido deterioro. Por allí transitan colectivos de Transportes La Perlita de manera continua, ya que el recorrido 30 es el de mayor frecuencia en el sistema de transporte público de pasajeros en el distrito. A menos de una cuadra, en la esquina de Julián Álvarez y Toscanini, está la delegación municipal de la zona.