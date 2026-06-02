El presidente Javier Milei aseguró que la Argentina “está saliendo de un siglo de declive”

El presidente Javier Milei participó del cierre de la 12° edición del Latam Economic Forum, donde realizó un balance de la gestión económica y sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de recuperación impulsado por las reformas implementadas por el Gobierno nacional.

Durante su exposición ante empresarios e inversores, el mandatario afirmó que el país logró alcanzar el orden macroeconómico y señaló que la economía muestra señales de crecimiento.

En ese marco, destacó la reducción del riesgo país, la evolución de la actividad económica y la desaceleración de la inflación.Milei aseguró que el objetivo de las medidas adoptadas es generar condiciones para el crecimiento sostenido, promover inversiones y ampliar las oportunidades de desarrollo para los argentinos.

Además, sostuvo que el próximo paso será profundizar el proceso de desregulación y avanzar en nuevas herramientas destinadas a incentivar la actividad privada.

El Presidente también remarcó la importancia de mantener el equilibrio fiscal y defendió las reformas impulsadas por el Ejecutivo en materia económica, laboral y tributaria.

Asimismo, consideró que la estabilidad monetaria es una condición necesaria para el crecimiento, aunque señaló que el desarrollo económico requiere además una mayor apertura comercial y una reducción de regulaciones.

En otro tramo de su discurso, Milei destacó la estrategia de inserción internacional del país y mencionó el interés del Gobierno en fortalecer acuerdos comerciales y atraer inversiones vinculadas a sectores estratégicos como la energía, la industria y el desarrollo tecnológico.

Finalmente, sostuvo que la Argentina atraviesa una oportunidad para consolidar un cambio de rumbo económico y afirmó que el crecimiento futuro dependerá tanto de las políticas públicas como de la participación de la sociedad y el sector privado.

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