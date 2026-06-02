Política

El presidente Javier Milei aseguró que la Argentina “está saliendo de un siglo de declive”

Posted on by rodrigos
02
Jun

El presidente Javier Milei participó del cierre de la 12° edición del Latam Economic Forum, donde realizó un balance de la gestión económica y sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de recuperación impulsado por las reformas implementadas por el Gobierno nacional.

Durante su exposición ante empresarios e inversores, el mandatario afirmó que el país logró alcanzar el orden macroeconómico y señaló que la economía muestra señales de crecimiento.

En ese marco, destacó la reducción del riesgo país, la evolución de la actividad económica y la desaceleración de la inflación.Milei aseguró que el objetivo de las medidas adoptadas es generar condiciones para el crecimiento sostenido, promover inversiones y ampliar las oportunidades de desarrollo para los argentinos.

Además, sostuvo que el próximo paso será profundizar el proceso de desregulación y avanzar en nuevas herramientas destinadas a incentivar la actividad privada.

El Presidente también remarcó la importancia de mantener el equilibrio fiscal y defendió las reformas impulsadas por el Ejecutivo en materia económica, laboral y tributaria.

Asimismo, consideró que la estabilidad monetaria es una condición necesaria para el crecimiento, aunque señaló que el desarrollo económico requiere además una mayor apertura comercial y una reducción de regulaciones.

En otro tramo de su discurso, Milei destacó la estrategia de inserción internacional del país y mencionó el interés del Gobierno en fortalecer acuerdos comerciales y atraer inversiones vinculadas a sectores estratégicos como la energía, la industria y el desarrollo tecnológico.

Finalmente, sostuvo que la Argentina atraviesa una oportunidad para consolidar un cambio de rumbo económico y afirmó que el crecimiento futuro dependerá tanto de las políticas públicas como de la participación de la sociedad y el sector privado.

Info argentina.gob.ar