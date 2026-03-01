El Presidente Milei abrirá el período de sesiones ordinarias este domingo a las 21

El presidente Javier Milei encabezará este domingo 1° de marzo, a las 21, la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. La convocatoria fue oficializada mediante el Decreto 107/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina.

En cumplimiento de lo establecido por la Constitución Nacional, el mandatario brindará su mensaje ante la Asamblea Legislativa, con la totalidad de diputados y senadores reunidos en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Será la tercera vez que Milei inaugure las sesiones ordinarias desde el inicio de su gestión.

Durante su exposición, se espera que presente los principales lineamientos de gobierno y las prioridades legislativas previstas para el año en curso.

La confirmación del horario se dio tras la finalización de las sesiones extraordinarias convocadas durante el verano, etapa en la que el Poder Ejecutivo impulsó iniciativas como el Presupuesto, la reforma laboral y la modificación del régimen penal juvenil.La ceremonia contará con transmisión oficial y dará inicio formal al período parlamentario 2026.