Mataron a un hombre en el barrio San Carlos de Ruta 23: El acusado tiene 15 años y no es punible ante la ley

Christian Maddalena fue citado el pasado jueves con el objetivo de venderle una moto. Lo balearon para robarle el dinero. Murió este domingo por la mañana. Hay un detenido de 15 años de edad y al menos dos prófugos.

El pasado jueves 26 de febrero, en horas de la noche, Christina Maddalena de 32 años fue citado en la esquina de las calles Félix de Azara y María Montiveros del barrio San Carlos de Ruta 23 de Moreno Norte. Maddalena quería comprar una moto. Le habían ofrecido una que tenía cilindrada 110 cc. La iba a revisar y si estaba conforme, cerrar el trato.

Antes de llegar a ese momento, Maddalena había cobrado una indemnización por un accidente de tránsito. Por este motivo tenía dinero. Las fuentes consultadas indicaron que esta circunstancia fue conocida en el barrio. No habría sido para nada discreto y Maddalena lo comentaba abiertamente. Esta fue una información clave para el drama subsiguiente.

Volviendo al jueves a la noche, cuando Maddalena llegó al lugar, lo esperaban tres sujetos. Eran conocidos. Uno de ellos sacó un arma (presumiblemente un revólver calibre 32) y le exigió la entrega del efectivo. Maddalena no había llevado gran cantidad de billetes. Solo unos 60.000 pesos. El delincuente, para nada conforme, le disparó al pecho. Le sacó el dinero y el teléfono celular. Junto a sus cómplices se dieron a la fuga en la moto.

Maddalena fue asistido por familiares y vecinos. Lo llevaron al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega. Los médicos, luego de intervenirlo quirúrgicamente, lograron estabilizarlo. Pero su estado general era grave. Este domingo su salud se complicó y falleció durante las primeras horas de la mañana.

La causa es instruida por la UFI Nº 6 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Mohamed Eslaiman y con el trabajo investigativo del secretario del organismo Dr. Sebastián Dileo. La carátula de la causa, debido al deceso de Maddalena, es “homicidio agravado criminis causa por el uso de arma de fuego en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego”.

El viernes fue detenido un adolescente de 15 años. El operativo estuvo a cargo del servicio de calle de la comisaría Moreno 8ª (Catonas). Este adolescente está acusado ahora de ser el autor material del asesinato. Eslaiman y Dileo solicitaron una medida de seguridad a la Dra. Mirta Guarino, jueza de Garantías del Joven. Fue otorgada y el sospechoso fue derivado ese mismo día a un centro de menores.

Al tener 15 años es no punible según el art. 1 de ley nacional 22.278. Por lo tanto no puede ser sometido a un proceso penal y al consiguiente castigo. Aunque sí se le puede dictar una medida de seguridad que cumpliría en una institución destinada a tal fin. En un principio por seis meses con la posibilidad de ser prorrogada. En este último caso la decisión es discrecional por parte del magistrado interviniente. Se extendería hasta que el menor cumpla los 18 años.

La justicia está abocada en la búsqueda de los cómplices. Al menos sería dos. Dada la mecánica del hecho, no albergan dudas de que serían de la zona.