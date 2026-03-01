Continúa abierta la inscripción para carreras de posgrado en la UNM

continúa abierta la inscripción a distintas carreras de posgrado para el presente ciclo lectivo.

Las propuestas académicas están orientadas a la formación y actualización profesional en áreas estratégicas.Las carreras disponibles son:

Especialización en Docencia Universitaria

Diplomatura de Estudios Avanzados en Producción y Gestión Integral del Hábitat

Diplomatura de Estudios Avanzados en Finanzas Públicas y Procedimiento Tributario

Diplomatura de Estudios Avanzados en Economía Política

Diplomatura de Estudios Avanzados en Intervención Territorial en Políticas de Infancias y Adolescencias

Diplomatura de Estudios Avanzados en Vivienda y Estudios Urbanos Latinoamericanos.

Las personas interesadas pueden acceder a información detallada sobre requisitos e inscripción a través del siguiente enlace:

tinyurl.com/posgradosunm

UNM