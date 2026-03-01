Continúa abierta la inscripción para carreras de posgrado en la UNM

continúa abierta la inscripción a distintas carreras de posgrado para el presente ciclo lectivo.
Las propuestas académicas están orientadas a la formación y actualización profesional en áreas estratégicas.Las carreras disponibles son:
Especialización en Docencia Universitaria
Diplomatura de Estudios Avanzados en Producción y Gestión Integral del Hábitat
Diplomatura de Estudios Avanzados en Finanzas Públicas y Procedimiento Tributario
Diplomatura de Estudios Avanzados en Economía Política
Diplomatura de Estudios Avanzados en Intervención Territorial en Políticas de Infancias y Adolescencias
Diplomatura de Estudios Avanzados en Vivienda y Estudios Urbanos Latinoamericanos.
Las personas interesadas pueden acceder a información detallada sobre requisitos e inscripción a través del siguiente enlace:
tinyurl.com/posgradosunm
UNM