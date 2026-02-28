Fernández, Terigi y Mena entregaron mobiliario y guardapolvos en escuelas de Moreno

Se equiparon 11 aulas con nuevo mobiliario e indumentaria para mas de 1400 estudiantes producidos por personas privadas de su libertad en unidades penitenciarias bonaerenses_

En el marco del retorno al ciclo escolar, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, junto a la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena; docentes y directivos de escuelas, encabezó un acto de entrega de mobiliario escolar y guardapolvos destinados a fortalecer las condiciones de aprendizaje en el distrito.Se otorgaron 165 sillas y 330 mesas escolares para equipar 11 aulas, además de 1.446 guardapolvos para estudiantes de escuelas primarias.

Los insumos fueron fabricados en los polos industriales penitenciarios – Polo Industrial Textil de la Unidad 37 y el Polo Industrial de Mobiliario Escolar de la Unidad 57 – de la provincia, en el marco de una política que articula producción y sistema educativo.Durante el acto, la jefa comunal afirmó que: “Trabajamos con mucho esfuerzo para mejorar la situación de las escuelas y lo seguimos haciendo porque sabemos que aún falta.

Nos da satisfacción entregar estos mobiliarios y guardapolvos de tan buena calidad”.

Asimismo, Fernández, subrayó la articulación provincial: “Celebramos el compromiso del ministerio de educación de la provincia, como también la iniciativa del ministerio de justicia porque es importante hacernos cargo de los problemas, y en este sentido, los procesos productivos y educativos dentro de la cárcel son fundamentales.

Esta entrega muestra que una política pública bien conducida da buenos resultados y que el Estado genera buenas cosas”.

En tal sentido, Terigi, señaló: “Moreno es uno de los distritos con mayor crecimiento demográfico de la provincia: tres de cada diez personas tienen menos de 15 años.

Eso implica más escuelas, más aulas, más mobiliario y más guardapolvos. Y es nuestra responsabilidad acompañar ese crecimiento con políticas educativas concretas”.

Por su parte, Mena, remarcó el enfoque de la política penitenciaria: “Nosotros queremos en la provincia de Buenos Aires seguridad en serio para nuestros vecinos y vecinas, y la forma de hacerlo es reduciendo los índices de criminalidad y los índices de prisionización, que venga cada vez menos gente a la cárcel y no cada vez más, y la forma de evitarlo es dar mayores herramientas para enfrentar una vida en sociedad, una vida en el mundo libre que está cada día más compleja y más difícil”.

Además precisó el alcance de la iniciativa: “Hoy entregamos mil cuatrocientos cuarenta y seis guardapolvos en Moreno, pero a través de la dirección general de escuelas estamos entregando treinta mil en toda la provincia de Buenos Aires”, y afirmó: “Vamos a seguir construyendo e instalando polos productivos de trabajo en las cárceles bonaerenses, vamos a seguir abriendo aulas y escuelas; mientras el gobierno nacional a los pibes les quiere poner grilletes, nosotros les queremos poner guardapolvos para que estudien y tengamos todos una vida un poco mejor”.

Estuvieron también presentes Cynthia Muñoz, Secretaría de Cultura, Educación y Deporte; Emmanuel Fernández, presidente del Honorable Concejo Deliberante y otras autoridades municipales.

La entrega forma parte de una política, sostenida por el Gobierno local, de acompañamiento a las escuelas, con el objetivo de garantizar mejores condiciones materiales para estudiantes y docentes en el inicio del ciclo lectivo.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno