Jubilados y pensionados cobrarán en marzo el bono extraordinario de $70.000

El Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo seguirá pagándose en marzo, según se publicó en el Boletín Oficial.

La medida fue establecida mediante el Decreto 109/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, y está vigente desde el 25 de febrero.

El bono tiene carácter compensatorio por los efectos adversos que la Ley N° 27.609 de Índice de Movilidad Jubilatoria tuvo sobre los haberes de los adultos mayores de menores ingresos. Según el decreto, la norma vigente desde marzo de 2021 “presentaba graves y serios inconvenientes” al no proteger adecuadamente frente al riesgo inflacionario.

El beneficio alcanza a tres grupos de beneficiarios de la ANSES:

Titulares de prestaciones contributivas previsionales según la Ley N° 24.241 y regímenes anteriores cuya movilidad se rija por el artículo 32.

según la Ley N° 24.241 y regímenes anteriores cuya movilidad se rija por el artículo 32. Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) creada por la Ley N° 27.260.

creada por la Ley N° 27.260. Titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.

El monto máximo de $70.000 se aplicará a quienes perciban, por la suma de todos sus beneficios, un importe menor o igual al haber mínimo garantizado por la Ley N° 24.241. Para quienes superen ese tope, el bono será el necesario para alcanzar la suma del haber mínimo más $70.000.

El decreto establece que el bono es no remunerativo, no sujeto a descuento y no computable para otros conceptos. Solo se paga a beneficios vigentes en el mes de la liquidación y, en pensiones con copartícipes, se considera como un único titular.

La ANSES queda facultada para dictar las disposiciones necesarias para su implementación, administración, pago y supervisión, incluido el recupero de percepciones indebidas, mientras que la Jefatura de Gabinete efectuará las adecuaciones presupuestarias correspondientes.