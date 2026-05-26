El Procurador presentó las reglas “Papa Francisco” para el trato humano de personas excluidas

Se realizó el conversatorio en homenaje al primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, organizado por la Familia Grande del Hogar de Cristo “Legado de Francisco” junto a miembros del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Nacional y el Ministerio Público Fiscal de Moreno.

El lema de encuentro llevó el lema “La misericordia no es contraria a la justicia, sino su plenitud”. Durante el encuentro se presentaron las Reglas “Papa Francisco” para el trato humano de personas excluidas a cargo del Dr. Julio Conte Grand, Procurador de la provincia de Buenos Aires.

El evento se realizó en el centro barrial “Nuestra Señora de Rosario” del centro de Moreno durante la mañana de este jueves 21 de mayo. Participaron del mismo, además de Conte Grand, la intendenta municipal Mariel Fernández y el fiscal general Dr. Lucas Oyhanarte, con la organización del padre Leonardo Silio, de la diócesis Merlo – Moreno.