La UNM inició actividades de articulación con escuelas secundarias a través del programa Aulas Expandidas

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) comenzó las acciones de articulación con la Escuela de Educación Secundaria N° 39 en el marco del programa provincial Aulas Expandidas, una iniciativa impulsada por la Dirección de Articulación, Orientación e Ingreso de la casa de estudios.

La propuesta busca fortalecer el vínculo entre la educación secundaria y el ámbito universitario mediante experiencias formativas que amplían los espacios de aprendizaje más allá del aula tradicional.

En este contexto, la UNM puso en marcha el taller “Leer, escribir y estudiar, entre la escuela y la universidad”, orientado al abordaje de géneros académicos como la divulgación científica, el artículo periodístico y la crónica. Además, durante los encuentros se trabajan las características, alcances y desafíos vinculados al uso de la inteligencia artificial.

El taller está destinado a estudiantes de escuelas secundarias de Moreno y se desarrollará a lo largo de ocho encuentros de tres horas cada uno.

Desde la universidad destacaron que estas iniciativas buscan acompañar las trayectorias educativas de las y los jóvenes, promoviendo el acceso, la permanencia y el derecho a la educación superior.

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