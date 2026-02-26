El próximo lunes no habrá clases: Paro nacional convocado por los gremios docentes

Convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) el paro por 24 horas está planificado para el lunes 2 de marzo, día en que comienza el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires. El reclamo incluye la convocatoria a una paritaria nacional, aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el aumento del presupuesto educativo. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) se pliega a la medida. Antes, este viernes, los gremios se manifestarán contra la reforma laboral.

Entrevista con Jesús Espíndola, secretario general de SUTEBA Moreno.