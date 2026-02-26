El gobernador Kicillof encabezará la 154° apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense

El próximo lunes 2 de marzo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial en el recinto de la Cámara de Diputados. El acto coincidirá además con el inicio del ciclo lectivo en la provincia y permitirá al mandatario ofrecer su discurso inaugural separado del de la apertura de sesiones nacionales, que se realiza este domingo 1° junto al presidente Javier Milei.

Composición de la Legislatura

La Cámara de Diputados cuenta con 92 bancas, donde Fuerza Patria (FP) mantiene la mayoría con 39 miembros, seguida por la alianza de La Libertad Avanza (LLA) y PRO con 31 bancas. El resto del recinto se completa con los bloques minoritarios como Coalición Cívica, Nuevos Aires y espacios de izquierda.

La conducción de la Cámara estará a cargo de Alejandro Dichiara (FP) como presidente, y los vicepresidentes serán Alexis Guerrera (Frente Renovador) y Juanes Osaba (LLA).

En la Cámara de Senadores, que posee 46 bancas, el oficialismo provincial también mantiene la mayoría con 24 legisladores, mientras que LLA y PRO suman 16 integrantes. La conducción estará a cargo de la vicegobernadora Verónica Magario, presidenta del recinto, mientras que los cargos de vicepresidente aún deben definirse.

Fuerza Patria y su liderazgo en la Legislatura

El bloque de diputados peronistas estará encabezado por Facundo Tignanelli, referente de La Cámpora y cercano a Máximo Kirchner. Entre sus miembros se destacan la ex directora de Asociaciones Civiles y Mutuales Maite Alvado, el ex presidente del PJ La Plata Ariel Archanco, Juan Martín Malpeli (Frente Renovador) y el ex intendente de San Andrés de Giles Carlos Puglelli.

En el Senado, las 24 bancas del PJ se dividen entre 15 legisladores de La Cámpora y 9 del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), alineados con Kicillof. Algunas comisiones seguirían siendo lideradas por legisladores del bloque, como Presupuesto, a cargo de Marcelo Feliú, y Asuntos Constitucionales y Acuerdos, bajo Emmanuel González Santalla.

La agenda de La Libertad Avanza

La alianza LLA, que reúne a Diego Santilli, Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, cuenta con 31 diputados en la Cámara baja. Los 20 legisladores libertarios adelantaron que presentarán varios proyectos durante 2026, con la Boleta Única de Papel como uno de los ejes centrales de su agenda.

Bloques minoritarios: Coalición Cívica y Nuevos Aires

El bloque de Coalición Cívica, con tres legisladores, será liderado por Andrés De Leo, quien proyecta presentar una iniciativa para eliminar la VTV en la provincia, cuestionando su efectividad y costos para los ciudadanos. Completan el bloque Romina Braga y Luciano Bugallo, con mandato hasta 2027.

Por su parte, Nuevos Aires, también con tres legisladores (Gustavo Cuervo, Fabián Luayza y Viviana Romano), buscará dar continuidad a iniciativas relacionadas con la modernización del Estado, fortalecimiento del sistema electoral y proyectos de protección social y educativa. Entre sus propuestas figuran leyes de capacitación en educación sexual digital, prevención de ciberdelitos, protección de jóvenes en situación de violencia y apoyo a sectores productivos de la provincia.