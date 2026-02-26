La intendenta Mariel Fernández entregó kits de cocina a los comedores escolares

Se distribuyeron utensilios a las 75 escuelas donde funciona el Servicio Alimentario Escolar. Además, algunas recibieron cocinas, heladeras, termotanques y freezers



En el marco del programa de Servicio Alimentario Escolar (SAE), la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, acompañada por Lis Díaz, secretaria de Desarrollo Comunitario; Karina Ramírez, jefa Distrital de Educación y Juan Sorrentino, director del SAE de la provincia de Buenos Aires, realizó la entrega de equipamiento de cocina a 75 escuelas que cuentan con comedores escolares, para garantizar mejores condiciones a niñas, niños y jóvenes del distrito.



La jornada se desarrolló en el Polideportivo Paso del Rey en la que todas las escuelas recibieron kits de cocina y también se entregaron 30 cocinas, 15 heladeras, 17 termotanques, 6 freezers y utensilios de cocina, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo en los espacios destinados al servicio de comedor, desayuno y merienda completa.



Durante el acto, la jefa comunal expresó: “En este momento difícil de la Argentina, en el que las y los trabajadores, como también las niñas y los niños atraviesan muchas dificultades, reforzamos el cuidado de nuestra comunidad. Sabemos que cocinar es una tarea que donde se expone mucho el cuerpo, por eso es importante hacer este reconocimiento y hacer el esfuerzo para que puedan trabajar en las mejores condiciones y que los alimentos lleguen”; y remarcó: ”Ante la crisis, la soledad y el consumo de las juventudes, para el gobierno nacional la respuesta es bajar la edad de imputabilidad. Pero nosotros decimos y trabajamos por más educación, más inclusión en las escuelas, más recreación, más deporte y más trabajo”.

Por su parte, la jefa distrital de Educación, Karina Ramírez remarcó: «Es inevitable no volver atrás y pensar que en el 2022, cuando volvimos a la presencialidad plena teníamos cinco comedores funcionando. No había cocina, no había heladera, no había freezers, casi ninguna escuela tenía los calefactores en condiciones y no había termotanque.

Hoy tenemos 75 comedores funcionando a pleno activos» y agregó, «Venimos transitando una historia de lucha por la justicia. Nunca fuimos escuchados y nunca nos dieron nada. Fui directora muchos años y siempre tuvimos que ir a pelear por un saquito de té. Hoy nuestras luchas son otras».

El Municipio y el Gobierno provincial lleva adelante de manera diaria la provisión de alimentos para desayuno y merienda en 251 escuelas del distrito, lo que alcanza a 112.168 niñas y niños. La modalidad de comedor incluye a 75 instituciones educativas que reciben alimentos diariamente para 41.384 niñas, niños y jóvenes. Además, se realiza la entrega mensual del programa provincial Mesa Bonaerense, que alcanza a 105.224 familias.



A su vez, se sostuvieron los comedores de verano en articulación con el Programa Patios Abiertos y Coros, lo que permitió que 9.500 niñas, niños y adolescentes accedieran a esta modalidad alimentaria.

Estuvieron también presentes en la actividad, Emmanuel Fernández, presidente del Concejo Deliberante; Noelia Saavedra, diputada provincial; y otras autoridades municipales.



Para el Gobierno municipal, garantizar el derecho a una educación pública de calidad es un compromiso, por eso los nuevos equipamientos se adquirieron con la finalidad de que toda la comunidad educativa cuente con las herramientas y las condiciones propicias para estudiar y trabajar de la mejor manera posible.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno