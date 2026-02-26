Una agenda de trabajo conjunta: la UNM se reunió con el Ministerio de Gobierno de la PBA

El pasado viernes 20 de febrero, el Rector de la Universidad Nacional de Moreno, Alejandro Robba, se reunió con el Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Abordaron una agenda de temas que incluyó, entre otros, la problemática actual de la infraestructura universitaria, el Programa Puentes, el Boleto Estudiantil y la relación del Sistema Científico Tecnológico bonaerense con el gobierno provincial.

Respecto a infraestructura, se pasó revista de los avances del Programa de Infraestructura Universitaria que lleva adelante la provincia y que cuenta con un principio de acuerdo para la finalización de la obra de 19 aulas, denominada Edificio Dorrego II, obra que dejó de tener financiamiento nacional a partir de fines de 2023. También se dialogó sobre la situación edilicia de la Escuela Secundaria Politécnica de la UNM (ESPUNM), que aún no cuenta con edificio propio y funciona provisionalmente en un espacio del campus universitario, debido a la judicialización del predio que le corresponde.

En otro orden de temas, también se acordó continuar las conversaciones para que nuestra casa de estudios participe del Programa Puentes, se incorpore al Programa Bonaerense de Microcredenciales, se sigan extendiendo los descuentos del Programa Cuenta DNI y se formalice la implementación del Boleto Estudiantil 2026.

En la mesa de trabajo también estuvieron presentes el Director-Decano del Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas, Alejandro Otero, y el Director Ejecutivo del Consejo Universitario Provincial, Alejandro Villar.

