Prefectura fue sede de la jornada “Drogas sintéticas: tendencias, desafíos y respuestas en los planos provincial, nacional e internacional”

La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad Nacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional e interjurisdiccional frente a la narcocriminalidad, especialmente en materia de drogas sintéticas.

Participaron la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el Prefecto Nacional Naval, prefecto general Guillermo José Giménez Pérez; el Subprefecto Nacional Naval, prefecto general Alejandro Paulo Annichini y el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto.

El acto de apertura fue presidido por el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier; el director general de Seguridad Marítima y Portuaria y de Inteligencia Criminal e Investigaciones, prefecto general Ricardo Ariel Oviedo; el subsecretario Ignacio Ernesto Cichello; el coordinador de Proyectos sobre Drogas Sintéticas de la UNODC, Luis Ignacio García Sigman; y el especialista del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Jeremie Swinnen. También asistieron intendentes de distintos municipios del país.

El encuentro incluyó el panel “Situación regional del crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas en la región”, coordinado por García Sigman.

Asimismo, en el espacio “Estrategias de restricción de la criminalidad organizada” participaron intendentes de localidades de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Misiones y otras jurisdicciones del país. En el marco de la jornada también se exhibieron laboratorios clandestinos de drogas sintéticas utilizados en el taller sobre su identificación eficaz y desmantelamiento seguro.

