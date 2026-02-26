Filo y gritos en un tribunal de San Martín: el DFI las arrestó

En el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional referente al combate contra el crimen organizado, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestaron, en la provincia de Buenos Aires, a dos mujeres acusadas de irrumpir violentamente en un Tribunal de San Martín a los fines de exigir la liberación de familiares suyos que se hayan detenidos.

El presente hecho se remonta a los graves incidentes acaecidos en el Juzgado de Garantías N°5 de San Martín, donde parientes de personas aprehendidas ingresaron a dicha corte y, empuñando diferentes armas blancas, profirieron una serie de amenazas tendientes a reclamar por la excarcelación de los internos.

Este episodio, perpetrado el pasado 4 de febrero en la citada sede judicial, no fue aislado; pues el mismo se contextualizó en un operativo desarrollado jornadas atrás en el denominado “Barrio Loyola”, donde las autoridades policiales lograron el desmantelamiento de un punto de venta de drogas y detuvieron a algunos sospechosos.

En consecuencia, personal de la División Operaciones Área Metropolitana Sur de la PFA resultó convocada por el Juzgado de Garantías N°6 de San Martín a cargo del Dr. Jasón Leonel Castellano, con el objetivo de investigar el caso y detener a los responsables del mencionado acto vandálico.

Por lo expuesto, los uniformados federales desplegaron amplias tareas de campo y análisis de la información disponible, identificando a dos mujeres que participaron del ataque. Asimismo, se localizaron tres inmuebles: dos de ellos emplazados en la localidad bonaerense de Billinghurst y el restante en Villa Sarmiento, partido de Morón.

Con la debida anuencia judicial, los servidores públicos de esta Institución montaron un discreto operativo y detuvieron a ambas mujeres. Cabe destacar que el procedimiento se ejecutó con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) y del GE1.

Las detenidas, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor aguardando las actuaciones procesales de rigor.

Con info PFA