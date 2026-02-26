La UNM recibió a la Directora General de Escuelas de la Provincia, Flavia Terigi

El pasado viernes 20 de febrero, la Universidad Nacional de Moreno (UNM) recibió la visita de la Directora General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, en un encuentro que buscó fortalecer los vínculos entre la universidad y el sistema educativo regional.

Durante la jornada, Terigi fue recibida por el Rector de la UNM, Alejandro Robba, con quien recorrió las instalaciones del Campus Universitario y conoció de cerca los espacios destinados a la educación secundaria en la institución. Entre ellos, visitó las instalaciones provisorias de la Escuela Secundaria Politécnica de la UNM (ESPUNM), donde fue recibida por su Director, Claudio Fardelli.

El recorrido permitió dialogar sobre la situación edilicia tanto de la universidad como de la ESPUNM, así como analizar la relación de la UNM con el sistema educativo de la región. Además, las autoridades coincidieron en la importancia de mantener un diálogo permanente y comprometido, y acordaron concretar un nuevo encuentro a la brevedad para continuar abordando proyectos y necesidades conjuntas.

La visita refleja el interés de la provincia por fortalecer los lazos con las instituciones educativas locales, promoviendo la colaboración entre los distintos niveles de enseñanza y la universidad, en beneficio de la comunidad educativa y de la región.

