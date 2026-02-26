Historia de rastreros, ahora en Paso del Rey: Saltó un portón y robó una carretilla con herramientas

El suceso se produjo a las 2:45 de este sábado 21 de febrero en una vivienda ubicada sobre la calle Padre Varvello entre Edison y Graham Bell de Paso del Rey, lado norte. Un sujeto, luego de verificar que nadie estaba despierto, saltó el portón y se introdujo en la propiedad. Minutos después, luego de abrir el acceso, salió con una carretilla llena de herramientas. Antes de abandonar la zona, cerró la reja. La denuncia quedó radicada en la comisaría Moreno 5ª. Los vecinos reclaman mayor patrullaje y la colocación de cámaras de seguridad municipales.