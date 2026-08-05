El Santuario de Luján celebra cerca de 20.000 bautismos por año

El Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján continúa consolidándose como uno de los principales centros de peregrinación y vida sacramental del país.

Cada año, alrededor de 20.000 niños reciben allí el sacramento del Bautismo, una cifra que lo ubica entre los templos marianos con mayor cantidad de celebraciones de este tipo en América Latina.

Cada fin de semana, familias provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y distintas provincias llegan hasta la Basílica para bautizar a sus hijos en la denominada «Casa de la Madre», donde el movimiento de fieles se mantiene de manera constante.Según informaron desde el Santuario, los sábados y domingos se realizan bautismos de manera ininterrumpida entre las 8 y las 15 horas.

En un fin de semana promedio se celebran entre 350 y 500 ceremonias.

La institución destacó que el servicio pastoral se desarrolla bajo un criterio de acogida, por lo que el Bautismo no tiene un arancel obligatorio y se sostiene mediante aportes voluntarios, con el objetivo de garantizar que ninguna familia quede excluida por motivos económicos.

Para acceder al sacramento, los responsables deben presentar la documentación correspondiente del niño —hasta los 7 años— y los datos de los padrinos.

Además, el Santuario cuenta con un sistema de turnos que facilita la organización ante la alta demanda.

Desde la Basílica señalaron que, para muchas familias, bautizar a sus hijos a los pies de la Virgen de Luján representa una tradición que se transmite de generación en generación y un momento significativo para el inicio de la vida cristiana.

santuariodelujan.org.ar