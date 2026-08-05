Salud

Qué es la enfermedad de Sjögren y por qué el diagnóstico temprano es clave para mejorar la calidad de vida

Posted on by rodrigos
04
Ago

La enfermedad de Sjögren es una patología autoinmune crónica que afecta principalmente a las glándulas encargadas de producir lágrimas y saliva, por lo que sus manifestaciones más frecuentes son la sequedad ocular y bucal.

Sin embargo, también puede comprometer otros órganos y generar síntomas que impactan en la vida cotidiana.

Especialistas explicaron que, además de la sequedad en ojos y boca, la enfermedad puede provocar fatiga, dolor e inflamación articular, tos seca, alteraciones en la piel, inflamación de las glándulas salivales y, en algunos casos, compromiso de órganos como los pulmones y los riñones.

El Sjögren puede presentarse de forma aislada o asociado a otras enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide o el lupus. Aunque puede aparecer a cualquier edad, se diagnostica con mayor frecuencia después de los 40 años y afecta principalmente a mujeres.

Los profesionales advirtieron que uno de los principales desafíos es que los síntomas suelen aparecer de manera progresiva y en distintos momentos, lo que puede retrasar el diagnóstico. En promedio, transcurren alrededor de tres años entre el inicio de las manifestaciones y la identificación de la enfermedad.

Por ese motivo, destacaron la importancia de un abordaje interdisciplinario que involucre a especialistas en reumatología, oftalmología y odontología, entre otras áreas, para integrar los distintos síntomas y arribar a un diagnóstico preciso.

Actualmente no existe una cura para la enfermedad, aunque sí tratamientos que permiten aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida.

El abordaje se adapta a las necesidades de cada paciente según los órganos comprometidos y la intensidad de las manifestaciones.

Los especialistas también recomiendan mantener una adecuada hidratación, realizar controles médicos periódicos, respetar los tiempos de descanso y sostener hábitos saludables como complemento del tratamiento indicado por el equipo de salud.