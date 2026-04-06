Emotiva celebración del Vía Crucis en la Catedral Nuestra Señora del Rosario

En el marco de las actividades de Semana Santa, se llevó a cabo la celebración del Viernes Santo en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Catedral de Merlo-Moreno.

La jornada incluyó la Celebración de la Cruz y el tradicional Vía Crucis, un momento de profunda reflexión y recogimiento en el que los fieles acompañaron el camino de Jesús, recordando su pasión y muerte.

La ceremonia se desarrolló en un clima de respeto y espiritualidad, convocando a la comunidad a vivir este tiempo litúrgico con fe y compromiso.

Catedral Merlo-Moreno