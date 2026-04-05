Encuentro regional sobre prevención y abordaje de conflictividades en salud pública

Este lunes se realizó en la Maternidad Estela de Carlotto el 1° Encuentro Regional 2026 de Comités de Prevención y Abordaje de las Conflictividades y Violencias en el ámbito de la Salud Pública, con la participación de trabajadores y trabajadoras de la Región Sanitaria VII.

La jornada se desarrolló como un espacio de intercambio y reflexión, en el que se destacó la importancia del registro como herramienta de intervención, fundamental para visibilizar situaciones que no deben naturalizarse y fortalecer prácticas de cuidado institucional.

El encuentro permitió continuar consolidando el trabajo colectivo en el sistema de salud, promoviendo instancias de diálogo y construcción conjunta entre los equipos participantes.

Maternidad Estela de Carlotto