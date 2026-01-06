En 2025 la Provincia entregó más de 1.300 viviendas

La provincia de Buenos Aires cierra un año más que fructífero en política habitacional, donde en un contexto de asfixia financiera por parte del gobierno Nacional, desde la gestión de Axel Kicillof, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano a cargo de Silvina Batakis entregó 1.333 viviendas en todo el territorio bonaerense durante el año 2025 —un promedio aproximado de 111 casas por mes— y tiene en marcha otras 8 mil casas financiadas con fondos propios, más las que piensa Completar de Programas nacionales abandonadas por Milei.“Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero estamos orgullosos de formar parte de un Estado facilitador que le cumplió el sueño de la casa propia a miles de familias bonaerenses. Pasar de pagar un alquiler a abonar la cuota de algo propio esa es la verdadera libertad: ahí empiezan nuevos proyectos y es posible el progreso”, aseguró Batakis, quien cerrará sus primeros dos años de gestión con un ritmo de obra inédito desde la pospandemia.Planificación, obras y transparencia: la política habitacional como política de Estado

Para alcanzar este objetivo, la cartera de Hábitat se propuso desde su inicio de gestión en 2024, hacer hincapié en la planificación a mediano y largo plazo y el intercambio con organismos de distintos ámbitos a fin de obtener mejores resultados en los proyectos de hábitat y desarrollos urbanos.Con la plataforma interactiva planbuenosaireshabitat.gba.gob.ar, el Ministerio consolidó un sistema transparente y participativo para seguir el avance de las obras, coordinar intervenciones y facilitar información pública para municipios y vecinos que permitan avanzar en la creación de ciudades que se conformen de acuerdo a las manchas productivas de la provincia.La Provincia activa lo que Nación paralizaAnte el abandono de proyectos habitacionales financiados por distintos programas nacionales, el gobierno provincial de Axel Kicillof decidió no mirar hacia otro lado.

Con el Plan Completar, el Ministerio asumió la continuidad de obras con más del 70% de avance físico para evitar el deterioro y los “elefantes blancos” y así garantizar que las familias reciban su vivienda. Son casi mil unidades funcionales retomadas íntegramente con recursos bonaerenses.

En paralelo, para acelerar respuestas en situaciones de emergencia habitacional, se firmaron convenios para producir viviendas industrializadas a pequeña escala.

Mejor gestión, cobro accesible y más derechosLa Provincia también avanza en un ordenamiento integral del sistema de recupero: se realizan censos habitacionales y se modernizó el mecanismo de pago con opciones digitales —código QR, débito y crédito— disponibles en el portal pagatucasa.gba.gob.ar.

El objetivo: más eficiencia en la administración y más facilidad para las familias adjudicatarias.

Además de hacer énfasis en la calidad constructiva de las viviendas que se entregan con infraestructura básica, redes de servicios y materiales de calidad. A ello se suma un trabajo articulado con distintas áreas del Estado: acuerdos con los ministerios de Cultura, Salud, Ambiente, Justicia, el IPAC y el Banco Provincia permiten incluir kits de primeros auxilios, composteras, plantas, kits de mate y otros elementos que acompañan el inicio de una nueva etapa en cada hogar.

La cooperativa Cristalux fábrica recuperada, aporta la reconocida vajilla Dúrax para equipar los nuevos hogares.

Por otro lado, durante la gestión de Axel Kicillof, se entregaron 36.709 títulos de propiedad gratuitos correspondientes a viviendas construidas por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, perteneciente a la cartera de Hábitat. Con esta iniciativa se otorga la regularización dominial a cada vecino y vecina que termina de pagar su vivienda y obtiene con ello la seguridad jurídica definitiva de su hogar, accediendo así a nuevos derechos como gestionar la protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para ampliación o presentar la escritura como garantía.La política habitacional bonaerense no es solo un programa: es una señal.

En un momento en el que la desigualdad se agranda y la palabra “Estado” es demonizada desde el gobierno nacional, la Provincia demuestra que la presencia pública no es una presencia “boba”, sino una herramienta para garantizar dignidad.

