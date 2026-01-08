_Se extenderá hasta el 9 de enero, con cupos limitados, y destinados a mayores de 16 años en los rubros de industrias culturales y creativas, mundo del trabajo, informática, producción agroalimentaria y construcción_

El Municipio de Moreno abrió la inscripción a los Cursos cortos de verano de Formación Profesional, una iniciativa orientada a fortalecer habilidades, incorporar conocimientos prácticos y acompañar los procesos de formación e inserción laboral. La convocatoria estará disponible hasta el 9 de enero, desde las 8 horas, hasta agotar los cupos.

Los cursos están dirigidos a personas mayores de 16 años que residan en el distrito. La inscripción se realiza de manera online a través del siguiente enlace: capacitacionesimdel.moreno.gob.ar

Las clases se dictarán en las sedes municipales de la Escuela de Formación Técnico Laboral, ubicada en Merlo 2091, Moreno Centro, y el Centro Municipal de Formación Profesional “La Agraria”, en México 646, Moreno Norte.

La propuesta incluye capacitaciones vinculadas a distintos oficios y áreas de formación profesional, en los rubros de industrias culturales y creativas, mundo del trabajo, informática, producción agroalimentaria y construcción, pensadas para brindar herramientas concretas y saberes aplicables que permitan potenciar el desarrollo personal, laboral y productivo de las y los participantes.A continuación se detallan las sedes, los rubros, los cursos, los días de encuentro y la fecha de inicio:

En la Escuela de Formación Técnico Laboral – Merlo 2091, Moreno Centro Industrias Culturales y Creativas- Fotoproducto para emprendedores: dos encuentros, los miércoles de 9 a 12 horas. Inicio: 21 de enero.

Mundo del Trabajo-Entrevista laboral y armado de CV: un encuentro, los lunes de 13 a 16 horas. Inicio: 12 de enero

-Herramientas de gestión para emprendedores: dos encuentros, los viernes de 9 a 12 horas. Inicio 16 de enero

Informática (TIC)- Uso básico de CANVA: dos encuentros, los miércoles de 13 a 16 horas. Inicio: 14 de enero

– Reels para emprendedores: dos encuentros, los jueves de 13 a 16 horas. Inicio: 15 de enero

Producción Agroalimentaria- Cocina de verano: dos encuentros, los lunes de 9 a 12 horas. Inicio: 12 de enero

– Recetas saludables de temporada, los martes de 9 a 12 horas. Inicio: 13 de enero

Construcción- Limpieza y mantenimiento de aires acondicionados. Conocimientos básicos para la comunidad: dos encuentros, los viernes de 13 a 16 horas. Inicio: 15 de enero.

En el Centro Municipal de Formación Profesional “La Agraria” – México 646, Moreno Norte Industrias Culturales y Creativas- Fotoproducto para emprendedores: dos encuentros, los martes de 9 a 12 horas. Inicio: 20 de enero.Mundo del Trabajo- Entrevista laboral y armado de CV: de un encuentro, los jueves de 13 a 16 horas. Inicio: 15 de enero

– Herramientas de gestión para emprendedores: dos encuentros, los martes de 9 a 12 horas, Inicio: 13 de enero

Informática (TIC)- Uso básico de CANVA: dos encuentros, los martes de 13 a 16 horas. Inicio: 13 de enero

– Reels para emprendedores: los viernes de 13 a 16 horas. Inicio: el 16 de enero

Producción Agroalimentaria- Cocina de verano: con dos encuentros, los martes de 9 a 12 horas. Inicio: 13 de enero-

Recetas saludables de temporada, los lunes de 9 a 12 horas. Inicio: 12 de enero

Construcción – Limpieza y mantenimiento de aires acondicionados. Conocimientos básicos para la comunidad: con dos encuentros, los miércoles de 13 a 16 horas. Inicio: 14 de enero

De esta manera, el Gobierno local continúa impulsando políticas públicas de formación y capacitación accesibles, que promueven la inclusión, el desarrollo de habilidades y nuevas oportunidades de crecimiento para las vecinas y vecinos de Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno